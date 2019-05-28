На Украине автобус с детьми столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие

Всех школьников увезли в больницы

Авария произошла в Днепропетровской области. Микроавтобус, в котором находились 16 школьников, врезался в грузовик. В результате все дети попали в больницы. ДТП случилось в пять часов вечера. Школьники из Полтавы возвращались с экскурсии по Запорожью.

У двоих школьников – переломы. Остальных осматривают медики.

"...водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ",

– сообщается на официальном сайте Нацполиции Украины.

Оба водителя сейчас общаются со следователями на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.