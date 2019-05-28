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Россиянин Александр Костиков, игрок донецкого хоккейного клуба "Донбасс" получил украинское гражданство.
Указ об этом был подписан Владимиром Зеленским 28 мая, сообщается на сайте президента Украины.
Решение украинского лидера мотивировано государственными интересами страны, отмечается в документе.
Костиков родился в 1997 году в Москве, до 2017 г. выступал в молодежной хоккейной лиге в России, затем транзитом через "Црвену Звезду" перешел в ХК "Донбасс", напоминает издание "Украинские новости".
Этим же указом Зеленский вернул гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
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