"Картина салом": Захарова жестко подколола украинца Саакашвили

Дипломат сравнила экс-президента с женщиной

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

"Может, Наташа Королева , тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", -

написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Певица немедленно откликнулась на этот пост:

"Мария я верю и надеюсь что это рано или поздно но все таки случится !!!"

Другие комментаторы с энтузиазмом поддержали Захарову:

"Валяюсь", "Возвращение блудного грузина. Картина салом", "Самый украинский украин!))", "На призыв Зеленского к украинцам всего мира вернуться на родину. отозвался один Саакашвили" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул своим указом украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства в 2017 году и запретил ему въезд в страну.

Певице Наташе Королевой, родившейся в Киеве, СБУ запретила на 5 лет въезд в страну в октябре 2016 года.





