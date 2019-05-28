"Картина салом": Захарова жестко подколола украинца Саакашвили

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
"Может, Наташа Королева , тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", -
написала Захарова на своей страничке в Facebook.
Певица немедленно откликнулась на этот пост:
"Мария я верю и надеюсь что это рано или поздно но все таки случится !!!"
Другие комментаторы с энтузиазмом поддержали Захарову:
"Валяюсь", "Возвращение блудного грузина. Картина салом", "Самый украинский украин!))", "На призыв Зеленского к украинцам всего мира вернуться на родину. отозвался один Саакашвили" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул своим указом украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства в 2017 году и запретил ему въезд в страну.
Певице Наташе Королевой, родившейся в Киеве, СБУ запретила на 5 лет въезд в страну в октябре 2016 года.
От Зеленского ждут решительных действий
Названы условия возвращения России в европейскую организацию