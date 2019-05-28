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"Картина салом": Захарова жестко подколола украинца Саакашвили

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Дипломат сравнила экс-президента с женщиной

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение Михаилу Саакашвили украинского гражданства. 

"Может, Наташа Королева , тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", - 

написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Певица немедленно откликнулась на этот пост:

"Мария я верю и надеюсь что это рано или поздно но все таки случится !!!" 

Другие комментаторы с энтузиазмом поддержали Захарову:

"Валяюсь", "Возвращение блудного грузина. Картина салом", "Самый украинский украин!))", "На призыв Зеленского к украинцам всего мира вернуться на родину. отозвался один Саакашвили" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул своим указом украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства в 2017 году и запретил ему въезд в страну.

Певице Наташе Королевой, родившейся в Киеве, СБУ запретила на 5 лет въезд в страну в октябре 2016 года.


Валентина МАЙОРОВА
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