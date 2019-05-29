Генпрокуратура Незалежной признала незаконными действия военных в Донбассе

Украинские власти не имели права посылать армию для подавления конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли эксперты Генпрокуратуры страны. Об этом сообщил адвокат бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов.

"Согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии", – заявил он.

Как признал Животов, слова представителей России о том, что ВСУ действуют на юго-востоке Украины незаконно, оказались правдой. Это подтвердила правовая экспертиза местных специалистов, сообщает "Политнавигатор".

Впрочем, юриста больше волнует не то, что украинские власти вот уже пять лет нарушают закон, в результате чего погибают люди, а то, что это было признано публично.

"Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО", – цитирует Животова РИА ФАН.

Киев отправил действующую армию в Донбасс в 2014 г., когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признать новую украинскую власть, пришедшую в результате февральского переворота.