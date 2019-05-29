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Украина закроет Азовское и Черное моря "Нептунами"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Европе потребовали ввести санкции против Украины
Ракеты будут уничтожать российские корабли в радиусе 200 километров

Украина способна защититься от России в Азовском море, уверен военный эксперт Олег Жданов. Нужно только разместить на побережье ракетные комплексы "Нептун" и тогда можно "спать спокойно".

По словам украинского эксперта, сегодня аналогов "Нептуну" у России нет. Это высокоточное оружие, способное уничтожать надводные цели на больших расстояниях.

"Если мы сейчас примем ее на вооружение и поставим в войска, то на дальность 200 километров к нашему берегу ни один российский корабль не подойдет. Иначе он будет потоплен", – цитирует Жданова "Русская весна".

На побережье Азовского моря достаточно разместить 12 – 18 комплексов, 300 – 400 ракет хватит, чтобы "закрыть" его. А вот на черноморском побережье нужно ракет "чуть-чуть больше", добавил Жданов. "И мы будем спать спокойно", – заключил он.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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