В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен сделать так, чтобы каноническая православная церковь в стране получила обратно имущество, которое у нее отняли раскольники при попустительстве прежних властей. Об этом заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

По его мнению, религиозные деятели должны убедить Киев начать диалог с представителями церкви и восстановить справедливость.

"Чтобы были возвращены отнятые приходы и церкви, чтобы возвратили церковные ценности, иконы, сосуды и прочее, … чтобы многим клирикам было возвращено гражданство и попранные права, как было возвращено гражданство Саакашвили", - цитирует РИА "Новости" епископа.

Выступая на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине", представитель Антиохийской церкви призвал руководство Незалежной действовать по принципу "кесарю кесарево, а Богу Божие". Если же гонения на каноническую православную церковь на Украине не прекратятся, против Киева нужно будет ввести международные санкции, считает иерарх.

После объявления украинских раскольников официальной церковной структурой, на территории Незалежной участились случаи гонений на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. У УПЦ отнимают храмы, монастырские земли, мешают проводить службы.