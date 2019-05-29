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Зеленский поедет в Брюссель за миром в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Украинский лидер будет искать выход из кризиса весте с ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Евросоюза и НАТО. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Рабочая поездка в Брюссель намечена на 4 – 5 июня.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом",

– говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский намерен рассказать западным партнерам о том, как сейчас обстоит дело с безопасностью на востоке Украины. Он обсудит возможные варианты завершения войны в Донбассе, а также проведение ключевых реформ в стране.

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Фото: mintek-dnr.ru Фото: mintek-dnr.ru Фото: mintek-dnr.ru
Фото: mintek-dnr.ru Фото: mintek-dnr.ru Фото: mintek-dnr.ru Фото: mintek-dnr.ru
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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