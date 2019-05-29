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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Евросоюза и НАТО. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Рабочая поездка в Брюссель намечена на 4 – 5 июня.
"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом",
– говорится в сообщении пресс-службы.
Зеленский намерен рассказать западным партнерам о том, как сейчас обстоит дело с безопасностью на востоке Украины. Он обсудит возможные варианты завершения войны в Донбассе, а также проведение ключевых реформ в стране.
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