Украинский лидер будет искать выход из кризиса весте с ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами Евросоюза и НАТО. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Рабочая поездка в Брюссель намечена на 4 – 5 июня.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом",

– говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский намерен рассказать западным партнерам о том, как сейчас обстоит дело с безопасностью на востоке Украины. Он обсудит возможные варианты завершения войны в Донбассе, а также проведение ключевых реформ в стране.