Украинцы требуют вернуть поезда в Крым

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Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом попросил главу Украины Владимира Зеленского автор петиции, размещенной на официальном сайте президента.
В документе указано, что в свое время решение запретить поездки на полуостров на поезде было принято в Киеве необдуманно.
"Отмена поездов была политическим решением власти воров, прикрывавшейся пещерной русофобией", – написал автор воззвания.
В петиции отмечается, что украинцы все равно ездят отдыхать в Крым, но сталкиваются со значительными трудностями.
"Мне и родственникам неудобно ездить на маршрутках с пересадками. Это не отдых, а издевательство", – указывает автор.
Кроме того, он настаивает, что власть не имеет права лишать его свободы выбора: "Я хочу сам решать, кто мне друг, а кто нет", – заявил активист.
Киев в одностороннем порядке прервал железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года. В октябре 2015 г. был введен запрет на полеты самолетов в Россию.
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