Украинцы требуют вернуть поезда в Крым

Русофобская политика Киева создает трудности гражданам Незалежной

Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом попросил главу Украины Владимира Зеленского автор петиции, размещенной на официальном сайте президента.

В документе указано, что в свое время решение запретить поездки на полуостров на поезде было принято в Киеве необдуманно.

"Отмена поездов была политическим решением власти воров, прикрывавшейся пещерной русофобией", – написал автор воззвания.

В петиции отмечается, что украинцы все равно ездят отдыхать в Крым, но сталкиваются со значительными трудностями.

"Мне и родственникам неудобно ездить на маршрутках с пересадками. Это не отдых, а издевательство", – указывает автор.

Кроме того, он настаивает, что власть не имеет права лишать его свободы выбора: "Я хочу сам решать, кто мне друг, а кто нет", – заявил активист.

Киев в одностороннем порядке прервал железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года. В октябре 2015 г. был введен запрет на полеты самолетов в Россию.