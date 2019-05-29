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Украинский министр нашла связь между болезнями украинцев и вакциной из России

Фото: www.globallookpress.com
Глава Минздрава поделилась полуконспирологической теорией

У жителей Украины массово наблюдаются проблемы с иммунитетом, и виновата в этом Россия. Об этом заявила министр здравоохранения страны Ульяна Супрун.

По ее словам, в стране плохо обстоит дело не только с вакцинацией детей, чьи родители против прививок, но и со взрослыми. Выяснилось, что у многих из них просто отсутствует иммунитет. Причина – некачественная российская вакцина, которую им вкалывали.

"Те вакцины, которые покупались ранее, были российского производства – и они не работали. Кто-то, например, не придерживался "холодной цепи" – запланировал вакцинацию, купил необходимый препарат, но не оставил вакцину в холоде, а просто на полке. Как результат, она не сработала, потому что неправильно хранилась",

сказала она в интервью "Радио Свободе".

В том числе из-за этого при эпидемии кори в стране умерло 37 человек.

Она также добавила, что сейчас на Украине есть все необходимые вакцины. Кроме того, вакцинировать теперь могут любого, независимо от возраста. Если раньше для взрослых были ограничения в возрасте, теперь они сняты. В первую очередь вакцинировали педагогов, военных, врачей, а сейчас каждый желающий может обратиться к семейному врачу и провести необходимую прививку.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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