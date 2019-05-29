Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента

Взамен от нардепов потребовали отказаться от неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной рады предложение по механизму увольнения с должности главы государства. Об этом сообщил в среду, 29 мая, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста – импичменте", – подтвердил он.

Законопроект об импичменте был анонсирован командой Зеленского еще в апреле 2019 г., после первого тура выборов. Кроме этого, сообщалось, что новый президент намерен жестко требовать отмены депутатской неприкосновенности. Внося законопроект об импичменте президента, Стефанчук предупредил нардепов, что от рассмотрения вопроса о собственном иммунитете им также не удастся увильнуть, сообщает ТАСС.

"Верховная рада не забыла, что на ней лежит ответственность за законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность", – строго указал представитель Зеленского.

В скором времени в Раду будет направлен законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил Стефанчук. Решение этого вопроса Зеленский обещал во время своей инаугурации.