Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Взамен от нардепов потребовали отказаться от неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной рады предложение по механизму увольнения с должности главы государства. Об этом сообщил в среду, 29 мая, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста – импичменте", – подтвердил он.

Законопроект об импичменте был анонсирован командой Зеленского еще в апреле 2019 г., после первого тура выборов. Кроме этого, сообщалось, что новый президент намерен жестко требовать отмены депутатской неприкосновенности. Внося законопроект об импичменте президента, Стефанчук предупредил нардепов, что от рассмотрения вопроса о собственном иммунитете им также не удастся увильнуть, сообщает ТАСС.

Фото: www.globallookpress.com

"Верховная рада не забыла, что на ней лежит ответственность за законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность", – строго указал представитель Зеленского.

В скором времени в Раду будет направлен законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил Стефанчук. Решение этого вопроса Зеленский обещал во время своей инаугурации.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей