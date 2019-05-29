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Захарова высмеяла требования Зеленского к русскому языку

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Украинский политик не соблюдает один из важных законов страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла требования президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа от русского языка.

По ее словам, депутаты Львова попросили главу государства больше не использовать русскую речь во время публичных выступлений, так как это нарушает права граждан страны и закон.

"Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины",

написала Захарова на своей странице в Facebook.

И добавила, что очевидна ненужность закона о запрете русского языка. По мнению Захаровой, соблюдение этого требования удовлетворит лишь крайних националистов.

Напомним, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписал экс-президент Петр Порошенко.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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