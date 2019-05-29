Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Партия Саакашвили идет на выборы в Верховную раду

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Когда он нажрется?": украинцев взбесили шутки Зеленского про шаурму
Политик возвращается в украинскую политику в новой для себя роли

Бывший грузин, а теперь украинец Михаил Саакашвили возвращается на Украину с амбициозными планами. Политик не собирается больше распылять свои силы на чиновничьей должности, но хочет помочь главе государства Владимиру Зеленскому. 

"Я хочу помочь этой команде. Я хочу помочь новой волне, которая реально появилась в Украине... И если мой совет, моя консультация или просто присутствие где-то кому-то будет полезно, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию",

– сказал он журналистам в аэропорту перед вылетом из Варшавы в Киев.

По его словам, работа на конкретной должности для него "плохо заканчивается", он "на себе это испытал". Поэтому он не собирается снова строить карьеру во власти и с осторожностью относится к любым подобным предложениям, передает РИА "Новости".

Саакашвили вместе со своей партией "Рух новых сил" будет участвовать в парламентских выборах. По словам одного из лидеров партии Давида Сакварелидзе, украинцы ждут от Саакашвили и его соратников "каких-то последовательных шагов", и хочешь не хочешь, а надо исполнять обязанности перед избирателями. Для этого экс-глава Одесской области должен быть на месте.

"Будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", – сказал он в интервью изданию "Апостроф".

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, пишет "ФедералПресс".

Ранее Владимир Зеленский распорядился восстановить украинское гражданство Михаила Саакашвили, напоминает "Вечерняя Москва".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей