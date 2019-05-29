Политик возвращается в украинскую политику в новой для себя роли

Бывший грузин, а теперь украинец Михаил Саакашвили возвращается на Украину с амбициозными планами. Политик не собирается больше распылять свои силы на чиновничьей должности, но хочет помочь главе государства Владимиру Зеленскому.

"Я хочу помочь этой команде. Я хочу помочь новой волне, которая реально появилась в Украине... И если мой совет, моя консультация или просто присутствие где-то кому-то будет полезно, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию",

– сказал он журналистам в аэропорту перед вылетом из Варшавы в Киев.

По его словам, работа на конкретной должности для него "плохо заканчивается", он "на себе это испытал". Поэтому он не собирается снова строить карьеру во власти и с осторожностью относится к любым подобным предложениям, передает РИА "Новости".

Саакашвили вместе со своей партией "Рух новых сил" будет участвовать в парламентских выборах. По словам одного из лидеров партии Давида Сакварелидзе, украинцы ждут от Саакашвили и его соратников "каких-то последовательных шагов", и хочешь не хочешь, а надо исполнять обязанности перед избирателями. Для этого экс-глава Одесской области должен быть на месте.

"Будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", – сказал он в интервью изданию "Апостроф".

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, пишет "ФедералПресс".



Ранее Владимир Зеленский распорядился восстановить украинское гражданство Михаила Саакашвили, напоминает "Вечерняя Москва".