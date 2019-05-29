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Украинцы раскритиковали Зеленского за шутки про шаурму

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик посоветовал коллегам, как "не забронзоветь"

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ оставаться ближе к своим избирателям. В Сети появилось фото довольного Зеленского, который держит в руках внушительного размера надкушенную шаурму.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом...нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно", - 

написал политик в Twitter.

Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к шутке украинского лидера.

"А когда уважаемый Президент будет делать столь же значимые и сильные заявления по жизненно важным для Украины вопросам? Я без сарказма, это действительно важно", "Ух, как "разбронзовел". Еще чуть-чуть и может быть (нет, конечно) вернет 41млн украденных долларов, что получил от каломойского", "как ему та шаурма в горло лезет, если по всем Сильпо бедно, но чисто одетые бабушки по пол вареника нюхают? Когда он уже нажрется?! Миня аж трисет!!11!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

А кое-кто напомнил, что такой ход ранее сделала соперница Зеленского на президентских выборах Юлия Тимошенко – она опубликовала в сети ролик, где лакомится хот-догом.

Впрочем, нашлись и такие, кто назвал Зеленского "нашим лучшим президентом".

Ранее Зеленский неудачно поздравил жителей Киева с Днем города, заявив, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Киевляне ответили, что их обижает такое описание украинской столицы.


Валентина МАЙОРОВА
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