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"Это позорище": депутат Рады появился пьяный в прямом эфире

Фото: www.globallookpress.com
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Сам народный избранник категорически заявил, что он трезв

Украинский парламентарий Игорь Мосийчук заявился нетрезвым в телестудию – во всяком случае, так решили зрители телепрограммы.

Когда один из позвонивших в студию прямо заявил об этом, Мосийчук ответил:

"Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть".

Запись телешоу выложена на YouТube.

Отвечая на вопросы, Мосийчук заторможенно реагировал на происходящее, говорил медленно, делал неуместные паузы и смотрел в камеры пустыми глазами. 

Чуть позже депутат в грубой форме прокомментировал предположения о том, что он пьян, назвав "уродами" людей, которые так решили.

"Это все люди, которые направляются из определенного центра... Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого", 

– многозначительно заявил парламентарий. Интернет-пользователи бурно отреагировали на демарш депутата, отмечает телеканал "Царьград".

"Это позорище", "Пьяный депутат в эфире.Так нельзя", "Он либо под норкотой или под мухой!!! ", "Я не выдержала это варняканье пьяного депутата",  "Бухой,контуженый маразматик", "Да уж, на что расчитывал когда на эфир шел пьяным. Или совсем пофиг на всех", "Да он упоротый Настоящий украинец", 

– возмутились комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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