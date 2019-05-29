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Давить на Раду: Зеленскому дали совет по восстановлению экономики Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Киеву срочно надо менять экономическую политику

Украине очень нужно возобновить торговые отношения с Россией, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, глава государства Владимир Зеленский "обязан давить" на парламент и правительство с тем, чтобы изменить макроэкономическую политику Украины.

"Сейчас Зеленский обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменения экономической политики. Он должен сказать "да, мы должны вернуться на рынки России", потому что мы там уже потеряли несколько десятков миллиардов долларов от взаимных санкций",

– сказал Суслов в эфире "112 Украина".

Восстановление экономических связей с РФ позволит Украине реанимировать высокотехнологические отрасли, например, авиакосмическую. Эти отрасли приносили в казну миллиарды долларов.

Вместе с тем, Киев должен начать проводить политику протекционизма по отношению к ЕС, поскольку сейчас украинская продукция неконкурентоспособна западной, что грозит закрытием многих предприятий.

Если Зеленский не изменит текущую экономическую политику, то Украина опять переживет дефолт, как это фактически было в 2015 году, подчеркнул Суслов.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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