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Украине очень нужно возобновить торговые отношения с Россией, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов. По его словам, глава государства Владимир Зеленский "обязан давить" на парламент и правительство с тем, чтобы изменить макроэкономическую политику Украины.
"Сейчас Зеленский обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменения экономической политики. Он должен сказать "да, мы должны вернуться на рынки России", потому что мы там уже потеряли несколько десятков миллиардов долларов от взаимных санкций",
– сказал Суслов в эфире "112 Украина".
Восстановление экономических связей с РФ позволит Украине реанимировать высокотехнологические отрасли, например, авиакосмическую. Эти отрасли приносили в казну миллиарды долларов.
Вместе с тем, Киев должен начать проводить политику протекционизма по отношению к ЕС, поскольку сейчас украинская продукция неконкурентоспособна западной, что грозит закрытием многих предприятий.
Если Зеленский не изменит текущую экономическую политику, то Украина опять переживет дефолт, как это фактически было в 2015 году, подчеркнул Суслов.
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