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Саашкавили поблагодарил Зеленского за возвращенный ему паспорт

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Опальный политик хочет "участвовать в строительстве новой Украины"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по возвращении на Украину сразу начал одаривать комплиментами нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Политик после возвращения ему украинского гражданства, рассказал о смелости президента.

"Президент Зеленский показал этим шагом, что он способен на смелые, быстрые решения, что это независимый политик, что он никого не слушает, --

заявил Саакашвили.

Также экс-губернатор Одесской области признался, что ему хотелось бы "участвовать в строительстве новой Украины". При этом опальный политик добавил, что не собирается мстить никому из своих оппонентов.

Ранее Саакашвили, которого украинцы встречали в аэропорту Борисполя, отметил, что его очень любят. Сразу же политик не удержался и от заявлений в адрес России, назвав её "совком", а Украину -– "Европой".

Андрей ДОВЛАТОВ
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