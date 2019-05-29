В политику по объявлению: Зеленский сделал необычное предложение украинцам

Президент Незалежной решил обновить политическую элиту страны

Владимир Зеленский ищет кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться от партии нового украинского лидера "Слуга народа".

"Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами",

– сообщается 29 мая в Telegram-канале лидера Незалежной. Украинцы могут выбрать для себя поле деятельности в рамках партии: можно стать волонтером в штабе, членом комиссии или наблюдателем.

Кроме того, граждане Незалежной могут попробовать себя и в более серьезных сферах: стать кандидатом по мажоритарному округу или примерить на себя карьеру будущего политика.

Отмечается, что желающий выдвинуть свою кандидатуру в Раду должен быть готов стать слугой народа, возглавить деятельность своего округа, помогать президенту и поддерживать планы Команды. На обдумывание своим сторонникам Зеленский дал 4 дня.

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Ранее планировалось, что они пройдут в октябре, однако президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента.

