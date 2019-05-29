В политику по объявлению: Зеленский сделал необычное предложение украинцам

Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
Владимир Зеленский ищет кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться от партии нового украинского лидера "Слуга народа".
"Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами",
– сообщается 29 мая в Telegram-канале лидера Незалежной. Украинцы могут выбрать для себя поле деятельности в рамках партии: можно стать волонтером в штабе, членом комиссии или наблюдателем.
Кроме того, граждане Незалежной могут попробовать себя и в более серьезных сферах: стать кандидатом по мажоритарному округу или примерить на себя карьеру будущего политика.
Отмечается, что желающий выдвинуть свою кандидатуру в Раду должен быть готов стать слугой народа, возглавить деятельность своего округа, помогать президенту и поддерживать планы Команды. На обдумывание своим сторонникам Зеленский дал 4 дня.
Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Ранее планировалось, что они пройдут в октябре, однако президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента.
К мирским властям Киева воззвали церковные
Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение