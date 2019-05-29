Зеленский назначил нового главу госохраны

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Владимир Зеленский решил убрать с постов сразу несколько сотрудников Управления государственной охраны (УГО). Глава Незалежной уволил и главу ведомства Валерия Гелетея.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич. Офицера рекомендовали назначить на эту должность его коллеги, а также ветераны и журналисты.
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