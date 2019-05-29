Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский назначил нового главу госохраны

Президент Украины продолжает активно "подчищать" за предшественником

Владимир Зеленский решил убрать с постов сразу несколько сотрудников Управления государственной охраны (УГО). Глава Незалежной уволил и главу ведомства Валерия Гелетея.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич. Офицера рекомендовали назначить на эту должность его коллеги, а также ветераны и журналисты. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей