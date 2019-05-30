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На Украине рухнул военный вертолет. Экипаж погиб

Фото: AP/TASS
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Ми-8 разбился в Ривненской области

Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Среди погибших – командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (город Броды Львовской области).

"В 23:27, в среду, 29 мая, во времячас учебн-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8",  – записано на странице Сухопутных войск в Facebook. Он разбился возле села Сестрятин в Ривненской области.

На месте крушения работают спасатели и правоохранители. Туда направилась также комиссия Минобороны, генштаба и командования Сухопутных войск.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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