На Украине рухнул военный вертолет. Экипаж погиб

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Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Среди погибших – командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (город Броды Львовской области).
"В 23:27, в среду, 29 мая, во времячас учебн-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8", – записано на странице Сухопутных войск в Facebook. Он разбился возле села Сестрятин в Ривненской области.
На месте крушения работают спасатели и правоохранители. Туда направилась также комиссия Минобороны, генштаба и командования Сухопутных войск.
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