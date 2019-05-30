Новое руководство продолжает курс на разрушение государства

В Незалежной бьют тревогу.

Дефолт станет катастрофой для страны, считает бывший министр экономики Виктор Суслов. Если Киев не пересмотрит экономическую политику, ситуация усугубится, что ударит по простым гражданам, которые и так не шикуют. Бедные украинцы "окончательно станут нищими", предостерег Суслов.

"…будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа…"

– отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт согласился с Игорем Коломойским, признав, что в одном он прав.

"То, что опасность дефолта существует – это правда. Конечно, никакое нормальное государство не стремиться проводить политику, приводящую к дефолту", – цитирует его "Царьград".



Напомним, накануне Суслов призвал нового президента Украины Владимира Зеленского "давить на Раду и правительство", дабы изменить ситуацию. Он подчеркнул, что Киеву необходимо восстановить нормальные отношения с Москвой и вернуться на российские рынки. От взаимных санкций "мы потеряли несколько десятков миллиардов долларов", напомнил экс-министр.

Тем временем о дефолте высказался экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, заветная мечта которого вернуться на Украину, наконец, исполнилась. Он придерживается мнения, что разговоры о надвигающейся катастрофе ведутся не всерьез.

"Я не думаю, что кто-то серьезно об этом (о дефолте) говорит",

– заявил он в эфире телеканала 24.

Советы новому президенту регулярно дает украинский олигарх Игорь Коломойский. Так, ранее он заявил, что Зеленскому либо нужно отказаться от помощи МВФ, либо объявить дефолт по внешнему долгу, напоминает РИА ФАН.