Начальником Службы безопасности Зеленского стал охранник Коломойского

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Бывший телохранитель олигарха Игоря Коломойского возглавил
Службу безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Указ об этом подписал сам новый лидер Незалежной.
"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины", – говорится в документе.
Как отмечает "Федерал Пресс", Донец не раз сопровождал Зеленского в ходе его избирательной кампании. Украинские СМИ утверждают, раньше был охранником в Приватбанке, который принадлежит Коломойскому.
Напомним, что администрацию Зеленского возглавил юрист Коломойского Андрей Богдан.
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