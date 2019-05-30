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Начальником Службы безопасности Зеленского стал охранник Коломойского

Еще один человек, связанный с олигархом, будет работать с новым главой страны

Бывший телохранитель олигарха Игоря Коломойского возглавил Службу безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Указ об этом подписал сам новый лидер Незалежной.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины", – говорится в документе.

Как отмечает "Федерал Пресс", Донец не раз сопровождал Зеленского в ходе его избирательной кампании. Украинские СМИ утверждают, раньше был охранником в Приватбанке, который принадлежит Коломойскому.

Напомним, что администрацию Зеленского возглавил юрист Коломойского Андрей Богдан.

Полина ИВАНОВА
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