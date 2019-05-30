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Украинские разведчики окопались рядом с Крымом

Фото: commons.wikimedia.org
Спецназовцы Незалежной готовятся вернуть полуостров

Украинские спецназовцы из 73 морского центра специального назначения 73МЦСпП провели учения на Тендровской косе в Херсонской области, рядом с Крымом. 

Судя по опубликованным Генштабом ВСУ снимкам на странице Facebook, для учений привлекался десантный корабль проекта 773 "Юрий Олефиренко", бывший советский "Кировоград". Такой в составе ВМС Украины есть только один.


Предположительно, спецназовцы отрабатывали высадку на побережье с последующим захватом высоты и использованием боевой техники. Зная, какие войска находятся по соседству, легко предположить на каком берегу готовятся высаживаться украинские "головорезы".

Александр ИЛЬИН
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