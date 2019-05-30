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С паспортами для жителей ДНР возникла проблема

Фото: www.globallookpress.com
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Дончанам отказывают в российском гражданстве

Проживающие в ДНР украинцы столкнулись с неожиданной преградой на пути к российскому гражданству. Речь идет об ошибке в документах, на которую обратили еще пару лет назад.

Проблему поднял блогер Colonel Cassad. В своем ЖЖ он рассказал о том, что для получения паспорта РФ жители самопровозглашенной республики должны предоставить паспорта ДНР, и в некоторых из них неправильно написано слово "республика". Вместо буквы "И" написана латинская "N". Тогда на это с сарказмом обратили внимание украинские СМИ, но сейчас неправильно написанное слово сыграло злую шутку с их владельцами.

"Имело место несколько случаев, когда из-за неправильной буквы отказывали в выдаче документов, при этом МВД считает эти паспорта валидными. Проблемы возникли на низовом уровне",

– отметил блогер.

По его словам, ошибка была сделана специально якобы в целях защиты паспорта от подделок, поэтому ее не исправляли.

"История снова всплыла, но уже не в виде повода для гыгыканья на Украине, а как возможный вариант для осложнения при подаче документов на российский паспорт", – признал блогер.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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