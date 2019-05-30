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Зеленскому не дали уволить Гройсмана

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
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Рада защитила премьера

Верховная рада Украины отказалась принять отставку премьера Владимира Гройсмана. Инициативу поддержали лишь 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как передает BBC из Рады, против отставки Гройсмана голосовала фракция "Блока Петра Порошенко" – сама большая в парламенте. Аналогично поступил и "Народный фронт", в вот "Батькивщина" Тимошенко и "Оппозиционный блок" голосовали за отставку.

Сам Гройсман объявил, что уйдет с поста, еще 20 мая, после того как Зеленский в своей инаугурационной речи призвал уйти со своих постов членов кабинета министров. При этом премьер сразу посоветовал Владимиру Зеленскому найти преемника.

То, что депутаты "не отпустили" Гройсмана, говорит, в первую очередь о том, что пока "железный кандидат" не найден. Кроме того, отставка премьера означает отставку всего правительства.

Александр ИЛЬИН
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