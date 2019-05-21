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США поддержали кандидатуру Порошенко на пост премьера Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Правительство Незалежной может возглавить Петр Порошенко. По данным СМИ, в партии "Блок Петра Порошенко" начали обсуждать возможность выдвижения своего лидера на пост премьера после того, как в отставку подал Владимир Гройсман.

В БПП считают, что будет правильно и полезно объявить о своем кандидате в премьеры еще до парламентских выборов:

"C одной стороны, будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло. Но, с другой стороны, нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру", – рассказал "РБК-Украина" представитель БПП.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Сам Порошенко о своих планах возглавить правительство пока не говорил. Но накануне, в день инаугурации Владимира Зеленского, он встречался с представителями США – сенатором-республиканцем Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, и они "подбросили мысль", что неплохо бы ему занять место Гройсмана, пишет МК.

Между тем политическим планам экс-президента может помешать уголовное преследование. В Киевском суде уже рассматривается вопрос о запрете Порошенко и членам его команды покидать страну на время разбирательств.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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