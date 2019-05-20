"Мне не стыдно": премьер Украины уходит в отставку после заявления Зеленского

Гройсман решил сыграть на опережение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о том, что в ближайшее время покинет должность.

На брифинге в Киеве он сообщил, что освободит занимаемый пост в среду, 22 мая. Свое решение он принял после заявления избранного президента страны Владимира Зеленского на инаугурации. Во время церемонии Зеленский заявил о необходимости уволить ряд высокопоставленных представителей в высших эшелонах власти, напоминает агентство НСН.

По словам Гройсмана, он не видит причин чувствовать стыд за свою работу в должности премьера Украины.

"За три года [премьерства] мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами. И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее… Но президент избрал другой путь", – цитирует его ТАСС.

Относительно своих дальнейших перспектив в политике он заявил, что намерен участвовать в выборах в Верховную раду. Он заявил, что вместе со своими соратниками он "много сделает в будущем" для страны ради того, чтобы она стала успешной.