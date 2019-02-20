Оговорка по Фрейду: Гройсман оконфузился в Сети

Видимо, у премьера Украины на языке оказалось то же, что и на уме

Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман пообещал уменьшить реальные доходы украинцев.

Такое заявление он сделал в своем микроблоге Twitter – сейчас скандальная запись уже удалена.

"Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов", –

цитирует портал "Акценты" главу правительства Украины.

Стоит отметить, что это далеко не первая оговорочка по Фрейду у Гройсмана. Так, ранее он заявил, что главной задачей его кабмина является чрезмерный рост цен.