Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Оговорка по Фрейду: Гройсман оконфузился в Сети

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
Видимо, у премьера Украины на языке оказалось то же, что и на уме

Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман пообещал уменьшить реальные доходы украинцев. 

Такое заявление он сделал в своем микроблоге Twitter – сейчас скандальная запись уже удалена.

"Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов", –

цитирует портал "Акценты" главу правительства Украины.  

Стоит отметить, что это далеко не первая оговорочка по Фрейду у Гройсмана. Так, ранее он заявил, что главной задачей его кабмина является чрезмерный рост цен.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей