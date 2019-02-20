Оговорка по Фрейду: Гройсман оконфузился в Сети

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Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман пообещал уменьшить реальные доходы украинцев.
Такое заявление он сделал в своем микроблоге Twitter – сейчас скандальная запись уже удалена.
"Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов", –
цитирует портал "Акценты" главу правительства Украины.
Стоит отметить, что это далеко не первая оговорочка по Фрейду у Гройсмана. Так, ранее он заявил, что главной задачей его кабмина является чрезмерный рост цен.
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Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat