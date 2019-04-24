На Донбассе выдадут российские паспорта

Нибиру
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Гражданами РФ могут стат жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). О возможности воспользоваться этим правом говорится в документе, подписанном сегодня, 24 апреля, президентом России Владимиром Путиным.
Указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" опубликован на официальном сайте Кремля.
Жители Донбасса давно готовы к выдаче российских паспортов. Еще месяц назад там анонсировали процедуру "по упрощенной схеме".
Экс-глава Незалежной уверен, что Кремль сумеет договориться с Зеленским о прекращении бойни в Донбассе
ЧП, случившееся 60 лет назад, обрастает жуткими подробностями