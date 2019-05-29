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Саакашвили приземлился на Украине

Украинцы окружили заботой бывшего президента Грузии

Михаил Саакашвили вернулся в Незалежную на следующий же день после того, как глава государства Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. В аэропорту "Борисполь" экс-глава Одесской области выглядел счастливым.

"Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел на Украине..."

– заявил Саакашвили, передает агентство РИА "Новости".

Украинцы пришли в аэропорт, чтобы поприветствовать политика с караваем под украинский гимн, что видно было из трансляции на его странице в Facebook. Люди, как отмечает издание "Царьград", скандировали: "Миша!"

Ольга Скабеева, ведущая программы "60 минут", сообщила в своем Тelegram-канале, что Саакашвили первым делом отметил: "Россия – это совок, а Украина – Европа".

Как напоминает "Пятый канал", Петр Порошенко, бывший президент Незалежной, лишил политика гражданства в 2017 г. из-за того, что тот якобы предоставил недостоверную информацию о себе, когда подавал заявление.   

Полина ИВАНОВА
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