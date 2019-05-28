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В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу

Фото: Александр Река/ТАСС
Американцы сделали угрожающее заявление

Решение российских властей упростить получение гражданства жителями ЛНР и ДНР вызвало настоящий международный скандал.

К гневным воплям Украины, Франции и Германии присоединились и Штаты. Так, спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что Госдеп намерен рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, как было и с документами, выданными в Крыму. Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной. Жители Луганской и Донецкой народных республик с российским гражданством останутся без пенсий и соцвыплат, заявил тогда министр по делам ветеранов.

Кроме того, американцы назвали действия Москвы "чрезвычайно провокационным шагом". Волкер при этом язвительно отметил, что не уверен насчет желания украинцев спешить за российскими паспортами. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось об обсуждении странами Евросоюза возможности запретить жителям ДНР и ЛНР, получившим гражданство РФ, въезд на территорию. Идею надавить на Москву поддержали и в Литве. В МИД страны заявили, что раздача паспортов – это "глубокое нарушение международного права", отмечает "Свободная пресса".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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