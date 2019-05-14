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Помпео на встрече с Лавровым поднял вопрос о Керченском конфликте

Майкл Помпео и Сергей Лавров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Американец замолвил словечко за украинских моряков

Сегодня, 14 мая, прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с его заокеанским коллегой Майком Помпео. За долгие часы общения министры успели поговорить о многом

Не обошли стороной и Керченский конфликт от 25 ноября 2018 года. По словам госсекретаря США, Россия должна отпустить на волю 24 моряка, задержанных в конце осени, которым затем продлили арест.

"Призываем российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа, который был захвачен в Керченском проливе",

– заявил Помпео журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров, передает "Интерфакс". Да и в целом, по мнению Вашингтона, Москве не мешало бы найти общий язык с новой киевской властью.

"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения",

– добавил американский политик.

Фото: ТАСС

В 20-х числах апреля в интернете появился скан письма семей украинских моряков на имя российского президента Владимира Путина. В своем послании родственники просили отпустить заключенных.  

Напомним, в ноябре прошлого года российские пограничники задержали три корабля Незалежной: катера "Бердянск" и "Никополь" с буксиром "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Позже содержание под стражей продлили.

В приграничных регионах соседнего государства на месяц было введено военное положение. Инцидент получил название "Керченский конфликт". В Москве его посчитали провокацией, которую продумал украинский лидер Петр Порошенко из-за низких рейтингов в преддверии выборов. 

Ксения АНДРЕЕВА
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