В Россию прибыл госсекретарь США

Встреча глав российской и американской дипломатии – Сергея Лаврова и Майка Помпео – прошла в Сочи во вторник, 14 мая. После переговоров министров госсекретаря США принимает президент РФ Владимир Путин.

21:59. Пару ничего не значащих слов произнес Помпео в духе, я приехал с миром, Трамп попросил сказать, что "мы можем работать вместе", дабы наши народы "более успешно жили и весь мир в общем смысле также преуспевал", цитирует РИА "Новости американца. Далее переговоры начались за закрытыми дверями. И как предупредил ранее Песков, ждать их итогов можно от 30 минут до трех часов. Значит итоги будут известны уже фактически завтра.



21:12 Встреча началась. Российский лидер сразу же отметил, что Москва настроена на восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.



Путин напомнил собеседникам о состоявшемся ранее разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

"у меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес",

– отметил он, выразив надежду на создание необходимых для полноценного диалога условий.

20:30. Журналисты атакуют пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на предмет, сколько ждать подхода к прессе участников переговоров. Официальный вещатель Кремля под дружный смех "осчастливил" их: "Ждать от 30 минут до трех часов. Я желаю вам хорошего ожидания!"

На встрече Путина с Помпео, кроме Лаврова, должны присутствовать директор СВР Сергей Нарышкин и помощник российского лидера Юрий Ушаков.



19:50. Лавров и Помпео прибыли в "Бочаров ручей", пишет Telegram-канал Пул №3, разместив соответствующее видео. Вероятно главы внешнеполитических ведомств обошлись бутербродами. Этот же ресурс вещает, что Путин прибыл в Сочи из Ахтубинска.



19:21. Так, министры завершили пресс-конференцию и, вероятно, удалились заморить червячка. А между тем, российский лидер уже направляется в Сочи из Ахтубинска. Как отписал под видео в Twitter канал "Кремлевский пул РИА": "Путин набросал план встречи с Помпео".

Путин набросал план встречи с Помпео pic.twitter.com/3ptf7y8o9B — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 мая 2019 г.

19:03. Лавров рассказал, что на переговорах презентовал Помпео газетную вырезку из штатовского издания от 1987 г. о якобы вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 1988-ом, заметив, что на основе таких материалов Россия никогда не признает обвинений в подобных предвыборных процессах. По словам министра, работать надо "по-взрослому".

Помимо этого Лавров предоставил госсекретарю в качестве доказательства вмешательства США во внутренние дела России их собственные документы, предписывающие главе Госдепа продвигать демократию в РФ всяческими способами.

Надо отметить, что этот спич нашего министра Помпео оставил без особых комментариев, лишь сидел и улыбался.



18:55. "Демократию силой не устанавливают", – подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос журналиста, почему наша страна поддерживает лидера Боливарианской Республики.

"Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат из уст и официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуаидо, который постоянно упоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, – они ничего общего с демократией не имеют", – заявил Лавров.



18:52. Еще одна основная тема переговоров – это вопрос о заморозке ДРСМД и продление ДСНВ. Кажется, судя по брифингу, тут особых подвижек не произошло. "США работают над подключением других стран к договоренностям по ядерному разоружению", – ответил Помпео на соответствующий вопрос.



18:49. Американец снова затянул старую песню: Москва должна прекратить поддерживать венесуэльского лидера Николаса Мадуро – он должен уйти, Крым не признаем, поэтому санкции останутся, и понадеялся, что РФ примет новое украинское руководство и начнет с ним договариваться, а также отпустит моряков ВМСУ.



18:46. Мелькнула тема якобы сговора команды президента Дональда Трампа с Кремлем. "Инсинуации о сговоре РФ с Трампом – это полнейшая фикция", – сказал Лавров.



18:40. Лавров заявил, что стороны подробно обсудили ситуацию в Венесуэле, Сирии, КНДР, Афганистане и на Украине, а также ядерную программу Ирана. Российский министр назвал переговоры "полезными, насыщенными и содержательными". Что касается наших стран, РФ и США согласны с необходимостью восстановить двусторонние каналы общения. Лавров поблагодарил Помпео за диалог.



17:20. Первая часть диалога с американцем длилась около трех часов, сообщает РИА "Новости". После брифинга Лавров и Помпео должны продолжить общение за рабочим обедом. Ну а потом главы дипломатии обеих стран пойдут на встречу к российскому лидеру, который их примет в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей".



16:30. Судя по видеокадрам из аэропорта, госсекретаря встречали без красной дорожки, гимна и прочих церемоний. Соответствующий ролик разместил на своей странице в Сети журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Диалог США и России начинается вновь: Майк Помпео прилетел в Сочи на встречу с Владимиром Путиным pic.twitter.com/98ai7DijDp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2019 г.

16:18. Пользователи уже оценили фотографию Помпео в открытой части переговоров с Лавровым, на которой изображен крайне довольный высокопоставленный гость из Госдепа, большой любитель в публичном пространстве грозить Москве страшилками. Один из комментаторов задался вопросом, "сколько же лимонов ему скормил" глава МИД РФ, чтобы изобразить такую мимику. А другой предостерег: "смотри – не смотри, но, как говорится, сколько волка не корми, а у ишака..."

"Бойся трех вещей: копыт лошади, рогов быка и улыбки англичанина. Американцы те же англичане", – считает третий подписчик RT на странице в Twitter.



Лавров: «Мы встречаемся за последние две недели уже второй раз, это вселяет определённый оптимизм. Попробуем, посмотрим, что получится».



Реакция Помпео — на скрине pic.twitter.com/7gkAGwHAbo — RT на русском (@RT_russian) 14 мая 2019 г.

15:27. В самом начале своей речи американский представитель вспомнил недавнюю свою беседу с россиянином в Хельсинки.

"Я рад видеть вас снова, уже второй раз за несколько недель, очень рад этому. Я также рассчитываю, что мы встретимся снова на встрече G20 в Осаке и что будет еще много возможностей для нашего диалога", – отметил госсекретарь в начале переговоров с Лавровым.



15:22. О стремлении к улучшению отношений между нашими странами высказался и Помпео. Американская сторона также считает, что это будет во благо безопасности двух государств. По его словам, "президент Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения между нашими странами".



15:10. Лавров заявил, что Москва надеется выработать шаги к улучшению взаимоотношений с Вашингтоном, поскольку напряжение между РФ и Штатами увеличивает риски безопасности в мире. Прямую трансляцию начала переговоров ведет RT.



14.56. По некоторым данным, Трамп хочет встретиться с Путиным во время саммита "двадцатки" в японской Осаке в июне. Но официального подтверждения этой информации нет. "Может быть", – сказал Песков накануне.

14.55. Задача Помпео – найти пути взаимодействия с Москвой по многим вопросам. Как сказал накануне Дональд Трамп: "Имеет смысл поладить с Россией".

14.52. Планировалось, что Помпео полетит в Сочи через Москву. Но потом он решил отправиться сразу на переговоры с главой МИД и президентом РФ. Как написала в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, в гостеприимном Сочи давно "все готово" к визиту главы Госдепа.

14.50. Это первый визит Помпео в Россию. С Лавровым же он общался совсем недавно – 6 мая. Министры тогда остались довольны друг другом.

14.45. По словам Пескова, Путин намерен поднять при встрече с Помпео "наиболее актуальные вопросы".

"Это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки – Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие", – сообщил он.

14.40. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер готов встретиться с американским дипломатом: "Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые проинформируют президента о результатах своих обсуждений в Сочи", – цитирует ТАСС Пескова.