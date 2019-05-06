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Лавров встретился с Помпео на полях Арктического совета

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Главной темой разговора обозначена ситуация в Боливарианской Республике

В понедельник в финском Рованиеми проходят вторые полноформатные переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заядлым "другом" Москвы госсекретарем США Майклом Помпео.


17:50.

17:45. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уже разместила несколько фотографий перед началом переговоров. Несмотря на жесткую риторику в адрес Москвы, американец с улыбкой пожал руку россиянину. Хотя уже сегодня успел наговорить снова разных нелицеприятных слов о РФ.


17:40. По информации ТАСС, основными вопросами, которые должны обсудить главы внешнеполитических ведомств, будут ситуация в Венесуэле, на Украине, в Сирии, а также двусторонние отношения наших стран. Первая подобная встреча Лаврова и Помпео состоялась в июле прошлого года в Хельсинки.

Наталья КУРИПКО
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