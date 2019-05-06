Нибиру
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В понедельник в финском Рованиеми проходят вторые полноформатные переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заядлым "другом" Москвы госсекретарем США Майклом Помпео.
17:50.
17:45. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уже разместила несколько фотографий перед началом переговоров. Несмотря на жесткую риторику в адрес Москвы, американец с улыбкой пожал руку россиянину. Хотя уже сегодня успел наговорить снова разных нелицеприятных слов о РФ.
17:40. По информации ТАСС, основными вопросами, которые должны обсудить главы внешнеполитических ведомств, будут ситуация в Венесуэле, на Украине, в Сирии, а также двусторонние отношения наших стран. Первая подобная встреча Лаврова и Помпео состоялась в июле прошлого года в Хельсинки.
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
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