Американцы набросились на Трампа из-за звонка Путину

Политик, как считают в США, проявил слабость перед Кремлем

Дональд Трамп 3 мая провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политики обсудили совместную торговлю, вопрос контроля над ядерным вооружением, а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае. По мнению американского сенатора Чака Шумера, президент США должен был надавить на российского лидера из-за "вмешательства" в дела других стран.

"Вместо этого они сплетничали о теориях заговора Fox News?", – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Его мнение поддержала журналистка CNN Эрин Бернетт. Она подчеркнула, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы, Трамп расценил как шутку и посмеялся над этим во время переговоров с Путиным, что неприемлемо.

Разговор между политиками длился 1,5 часа. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.