Трамп ищет встречи с Путиным

Возможность поговорить тет-а-тет будет в Японии

Гипотетически возможным назвал двустороннее общение лидеров России и США во время саммита "Двадцатки" в Осаке замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, подобные события сложно предвосхищать, поскольку нынешняя администрация Белого дома непредсказуема.

"В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы",

– напомнил Рябков в интервью РИА "Новости". Вместе с тем он допустил, что "перспектива (встречи Путина и Трампа) существует".

Впрочем, известно, что Вашингтон уже направил запрос в Москву об организации переговоров президентов РФ и США. Об этом "Коммерсанту" сообщил источник в американском дипломатическом ведомстве. Весьма вероятно, что этот вопрос поднимет госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Сочи 13-14 мая. Он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также встретится с Владимиром Путиным. Стороны планировали обсудить большой круг вопросов, от попытки госпереворота в Венесуэле до контроля над вооружениями.

Ранее разговор о поддержании стратегической стабильности в мире Путин и Трамп намеревались провести на полях G20 в Аргентине 1 декабря 2018 года. Но после украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября Белый дом отменил встречу президентов, а сам Трамп обещал не общаться с Путиным, пока задержанные военные моряки не вернутся на Украину.

Между тем 3 мая Трамп сам прервал обет молчания и позвонил в Кремль. Сообщалось, что лидеры обсудили ракетную программу КНДР, ситуацию в Венесуэле и возможное соглашение по ядерным вооружениям.

Саммит "двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня 2019 года.