Путина и Трампа заподозрили в новом сговоре

Лидеры США и РФ вызвали подозрения у американских СМИ

Дональд Трамп и Владимир Путин пошли на сговор в Венесуэле, утверждает The Wall Street Journal.

Издание выпустило редакционный материал под красноречивым названием "Российский сговор в Венесуэле". В центре внимания статьи оказался телефонный разговор президентов США и России, который состоялся на прошлой неделе. После беседы длиной более часа Трамп заявил, что разговор с российским коллегой получился "очень хорошим".

"Мы говорили о многих вещах. Венесуэла была одной из тем. И он (Путин. – прим. "Утра") вовсе не собирается как-то вмешиваться в дела Венесуэлы, разве что он только хотел бы, чтобы с ней произошли позитивные перемены. И я чувствую то же самое", – сказал Трамп, еще раз подчеркнув, что диалог получился "очень позитивным".

Казалось бы, это хорошая новость для обеих стран, которые не хотят военного столкновения друг с другом на территории южноамериканской страны. Однако в издании WSJ истолковали заявление главы Белого дома по-своему. Журналисты уверены, что Путин понимает под "позитивными переменами" совсем не то, о чем подумал Трамп. И американский президент этого даже не понимает.

Кроме того, издание обратило внимание на то, что администрация Трампа занимает иную позицию по Венесуэле, нежели сам Трамп.