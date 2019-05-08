Корень зла лежит на поверхности

Между Москвой и Вашингтоном стоит непреодолимая сила. Кроется она в самой России. Именно из-за нее в паре РФ – США на лад дело не идет.

С неоднозначным и в то же время с неожиданным заявлением выступил спецпредставитель Штатов по Украине Курт Волкер. Из его недальновидных наблюдений следует, что именно Москва нарушает ракетное соглашение. Она негостеприимна по отношению к американским дипломатам и разбросала по всему свету своих тайных агентов.

"Единственное, что мешает президентам Трампу и Путину улучшать отношения между странами, – это сама Россия",

– выпалил Волкер в интервью ВВС, спустив на самое большое государство всех собак. По мнению спецпредставителя, покушение на Скрипаля, конфликт на Украине и в Сирии – дело рук РФ.

Ко всему прочему она "аннексирует Крым". Получилось почти как в той шутке: Россия настолько великая, что ее президент определяет, когда и какой стране отдать пальму первенства.

Свои тезисы Волкер обобщил одним словом – "данность", отметив, что Белый дом желает улучшить отношения с Кремлем, решив "хотя бы часть этих проблем".

"Я бы в первую очередь хотел, чтобы мы решили конфликт на востоке Украины. Но у нас даже не было такой возможности, потому что позиции, которых придерживаются русские, слишком далеки",

– отрезал высокопоставленный собеседник.

Удобно, когда есть тот, на кого можно сбросить все "грехи". И невинные Штаты умело пользуются данным принципом.