Путин игнорирует Трампа на G20

Российский политик демонстративно не общается с главой Америки

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом напряжены до предела. На торжественном вечере G20 во время церемонии фотографирования российский политик вновь не поздоровался с американцем.

При этом Трамп с улыбкой что-то рассказывал Макрону и другим лидерам стран, стоявших рядом. Владимир Путин на протяжении вечера общался с Ангелой Меркель. Президент США старался никак не обращать внимание на это, передает Telegram-канал "Пул №3".

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Ранее Путин также проигнорировал Трампа во время первой встречи всех участников G20 в Аргентине.