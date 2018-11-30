Российский лидер демонстративно не подал руки американскому коллеге

Владимир Путин решил изящно ответить Дональду Трампу на то, что тот отказался проводить с ним переговоры в рамках саммита G20. Президент России на общей встрече глав государств поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, а вот лидера США проигнорировал.

Трамп же сделал вид, что ничего особенного не произошло. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал "Пул №3".

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Путин успеет пообщаться с несколькими лидерами разных стран, в том числе и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Предполагалось, что в Аргентине состоится встреча президентов России и США. Однако Трамп отказался от переговоров с Путиным в самый последний момент.

Глава Белого дома заявил, что это лучшее решение в сложившихся обстоятельствах. Лидер США сослался на то, что украинские моряки, которых российская погранслужба задержала за нарушение наших территориальных вод в Черном море, не вернулись домой.