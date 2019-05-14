Помпео летит в Россию наводить мосты

Глава Госдепа надеется найти общий язык с руководством нашей страны

У Москвы и Вашингтона много расхождений во взглядах по самым важным вопросам. Тем не менее обязанность руководства двух стран – предпринять все возможные усилия для того, чтобы поладить друг с другом. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео в преддверии визита в нашу страну.



"Во время моих встреч в России будет обсуждаться ряд важных тем. По некоторым из них мы можем соглашаться, по другим – не соглашаться, но, когда это касается национальных интересов, наша обязанность – найти пути дальнейшего развития",

– написал руководитель американской дипломатии в Twitter.

Аналогичный наказ Помпео дал президент США Дональд Трамп. "Посыл [визита Помпео], думаю, в том, что никогда никто не был так жесток к России (как нынешняя администрация. – Прим. "Утра".), но в то же время нам удастся поладить с Россией. Поладить с Россией – это имеет смысл", – заявил американский лидер (цитируется по РИА "Новости"). Он также назвал нормальные отношения между странами "логичными".

Впрочем, в Соединенных Штатах имеют серьезный вес политические силы, которые настроены совсем по-иному. В Сенате от главы Госдепартамента потребовали, чтобы он говорил с Россией на языке ультиматумов. В частности, это касается предстоящих в 2020 г. президентских выборов.

"Очень важно, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным вы предупредили его, что любые действия, направленные на вмешательство в наши выборы, получат незамедлительный и жесткий ответ", – говорится в письме, которое направил Помпео лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер. Цитаты из него приводит издание The Hill.

По мнению Шумера, Дональд Трамп также должен изменить подход к обсуждению этого вопроса с российским коллегой. Политик заявил, что предполагаемое вмешательство в выборы 2016 г. было лишь репетицией, а в 2020 г. Кремль совершит настоящую атаку на выборы.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию, чтобы 14 мая встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, напоминает телеканал "360". Переговоры состоятся в Сочи. Предполагается, что политики обсудят ситуацию в Венесуэле и на Украине, а также тему глобальных перемен в отношениях между Вашингтоном и Москвой.