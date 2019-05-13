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Помпео отменил поездку в Москву

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
У политика нашлись дела поважнее

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московский этап поездки в Россию.

Несмотря на это решение, политик все же встретится с Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, передает агентство Франс Пресс.

При этом отмена визита в Москву никак не связана с антироссийской истерией. Помпео немедленно отправился в Брюссель для решения вопроса по иранской ядерной сделке. По этой причине госсекретарь физически не успеет прилететь в столицу России. Кроме того, ему пришлось отменить запланированные поездки в Берлин и Гренландию.

В Москве Помпео должен был встретиться с американскими дипломатами и бизнесменами, а также возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает РИА ФАН.

Госсекретарь на встрече с Путиным и Лавровым, скорее всего, обсудит Венесуэлу и Украину. Также политик может затронуть тему глобальных перемен в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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