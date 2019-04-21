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Глава МИД предрек России незавидное будущее в случае очередного спектакля с актерами из Незалежной.
Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями. За эту возможность с радостью ухватятся западные страны и НАТО в частности.
"Наверное, как это было в прошлый раз, – осуждение, в очередной раз придумают какие-нибудь санкции",
– отметил министр в интервью программе "Главное с Ольгой Беловой". Стенограмма беседы опубликована на сайте МИД.
Вместе с тем Лавров отметил, что НАТО вряд ли захочет ввязываться в конфликт, несмотря на обещания поддержать военные корабли Украины в очередном походе в Керченский пролив.
"Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию",
– заключил глава внешнеполитического ведомства.
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