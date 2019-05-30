Украинский лидер внес соответствующие законопроекты в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский собрался снять двух министров – внешнеполитического и военного ведомства.



Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты об увольнении главы МИД Павла Климкина и главы Минобороны Степана Полторака. Кроме того, Зеленский решил снять с должности председателя СБУ Василия Грицака.

"Глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении Парламентом этих вопросов",

– говорится в сообщении.

Тремя фамилиями дело не ограничивается. В администрации готовят еще одну отставку – генпрокурора Юрия Луценко.