Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
Президент Украины Владимир Зеленский собрался снять двух
министров – внешнеполитического и военного ведомства.
Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты об увольнении главы МИД Павла Климкина и главы Минобороны Степана Полторака. Кроме того, Зеленский решил снять с должности председателя СБУ Василия Грицака.
"Глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении Парламентом этих вопросов",
– говорится в сообщении.
Тремя фамилиями дело не ограничивается. В администрации готовят еще одну отставку – генпрокурора Юрия Луценко.
К мирским властям Киева воззвали церковные
Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона