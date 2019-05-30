Нового начальника "охранки" обвинили в сдаче аэропорта Донецка

Зеленский подпустил к себе "киборга"

В ДНР неоднозначно отреагировали на назначение Алексея Оцерклевича с позывным "Купол" начальником Управления государственной охраны. Телеграм-канал Inside Donetsk напомнил, что именно он присутствовал при сдаче в плен военных в январе 2015 г., когда ВСУ окончательно потеряли аэропорт Донецка. Тогда же украинской стороне передали и тела погибших.

Inside Donetsk утверждает, что, пока шел "обмен любезностями" и досмотр, была проведена рекогносцировка, что и позволило взять комплекс. В ДНР намекают, что Оцерклевич совершил серьезный просчет и теперь предостерегают Зеленского от очередных "финтов" "Купола".

Что касается самого Оцерклевича, то он уже признался, что предложение возглавить УГО его шокировало. Хот он знал, что на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение.

"Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, – тяжелые. И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему", – цитирует бойца "Украинская правда".

Интересно, что с Зеленским "Купол" никогда не был знаком. По крайней мере, так он говорит. Украинские СМИ уже наперебой заявляют, что ведомство возглавит человек, который жал руку "Моторолле" во время тех самых событий в Донецке.