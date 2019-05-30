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На Украине вступились за права крымчан

Фото: www.globallookpress.com
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Переселенцы с полуострова оказались в позиции "неграждан"

На Украине попирают права людей, переехавших на территорию Незалежной из Крыма после 2014 года. К таким выводам пришли в структурном подразделении Генпрокуратуры Украины, именующим себя "прокуратурой Крыма".

Как выяснилось, переехавшие с полуострова граждане могут получать пенсии и прочие социальные пособия исключительно в Ощадбанке, хотя "материковые" украинцы могут выбирать любые удобные для себя банковские учреждения. Более того, у многих крымчан после переезда на Украину возникли проблемы с самим начислением пенсий, признали в ведомстве.

Некоторые подзаконные нормативно-правовые акты "ставят крымчан и внутренне перемещенных лиц в заведомо худшее положение по сравнению с другими гражданами Украины".

Фото: www.globallookpress.com

"К лозунгу "Крым – это Украина" надо добавлять "крымчане - это украинцы", – предложил прокурор Гюндуз Мамедов.

Ранее глава этой мифической "прокуратуры Крыма" возглавил проверку украинских и иностранных компаний, которые могли бы сотрудничать с российской стороной при возведении Крымского моста.

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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