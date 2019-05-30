На Украине вступились за права крымчан

Переселенцы с полуострова оказались в позиции "неграждан"

На Украине попирают права людей, переехавших на территорию Незалежной из Крыма после 2014 года. К таким выводам пришли в структурном подразделении Генпрокуратуры Украины, именующим себя "прокуратурой Крыма".

Как выяснилось, переехавшие с полуострова граждане могут получать пенсии и прочие социальные пособия исключительно в Ощадбанке, хотя "материковые" украинцы могут выбирать любые удобные для себя банковские учреждения. Более того, у многих крымчан после переезда на Украину возникли проблемы с самим начислением пенсий, признали в ведомстве.

Некоторые подзаконные нормативно-правовые акты "ставят крымчан и внутренне перемещенных лиц в заведомо худшее положение по сравнению с другими гражданами Украины".

"К лозунгу "Крым – это Украина" надо добавлять "крымчане - это украинцы", – предложил прокурор Гюндуз Мамедов.

Ранее глава этой мифической "прокуратуры Крыма" возглавил проверку украинских и иностранных компаний, которые могли бы сотрудничать с российской стороной при возведении Крымского моста.