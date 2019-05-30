Российские санкции стали ответом на украинские ограничительные меры

Украинцы могут столкнуться с ростом цен на топливо из-за новых правил, введенных Москвой.



"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", -

сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

В АМКУ напомнили, что с 1 июня вывозить из России на территорию Украины бензин, дизельное топливо и сжиженный газ можно будет только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

В ведомстве добавили, что администрация президента, правительство Украины и Совет национальной безопасности и обороны страны извещены о существующих угрозах.

Кабмин Незалежной в апреле этого года расширил санкции против России, запретив импорт бутылок, банок для консервирования и другую продукцию, напоминает РИА ФАН.

