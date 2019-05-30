Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине обвинили Россию в подорожании бензина

Фото: www.globallookpress.com
Российские санкции стали ответом на украинские ограничительные меры

Украинцы могут столкнуться с ростом цен на топливо из-за новых правил, введенных Москвой.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран", - 

сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

В АМКУ напомнили, что с 1 июня вывозить из России на территорию Украины бензин, дизельное топливо и сжиженный газ можно будет только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ.

В ведомстве добавили, что администрация президента, правительство Украины и Совет национальной безопасности и обороны страны извещены о существующих угрозах.

Кабмин Незалежной в апреле этого года расширил санкции против России, запретив импорт бутылок, банок для консервирования и другую продукцию, напоминает РИА ФАН

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей