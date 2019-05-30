Рада требует от ООН наказать Россию за "дискриминацию" коренных народов

Киев попросил ввести санкции против Москвы

Украинский парламент 30 мая принял обращение в Организацию Объединенных Наций по правам коренных народов в РФ. Документ набрал нужное число голосов лишь с четвертой попытки.

По мнению депутатов Верховной рады, Россия якобы систематически нарушает права коренных народов, поэтому украинский парламент просит ООН оказать влияние на Москву и остановить эти нарушения.

В заявлении, опубликованном на сайте Рады, подчеркивается, что необходимо потребовать от властей РФ защитить языки коренных народов, проживающих в России, в том числе вернуть обучение на родном языке.

К должностным лицам органов государственной власти РФ, якобы причастных к "преследованию" представителей коренных народов, необходимо применить санкции, считают украинские парламентарии.

Одним из последних законов, подписанных экс-президентом Украины Петром Порошенко, стал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ вызвал резкую критику в России, так как он фактически делает изгоями тех украинских граждан, которые говорят на русском языке и для которых он является родным.