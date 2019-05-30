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Украинский парламент 30 мая принял в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании", представленный министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.
В документе подчеркивается, что языком получения среднего образования является украинский, однако одновременно с этим предусматриваются варианты для коренных народов и национальных меньшинств.
"Представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый... класс на языке коренного народа – наряду с основательным изучением украинского языка", -
приводит ТАСС слова Гриневич.
Русскоязычные ученики при этом оказались гораздо более ущемлены в своих правах. Для них в начальной школе преподавание будет идти на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебных предметов будут преподаваться на государственном языке.
Начало переходу преподавания в школе на украинский язык было положено поправками в закон об образовании, которые внес президент Петр Порошенко в сентябре 2017 года. Тогда полностью на украинский язык перешло преподавание в вузах, а также в средних и старших классах.
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