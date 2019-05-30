Президент Украины вляпался в скандал, который нанес серьезный удар по его имиджу

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой. Поведение и некоторые брошенные фразы главы государства многих неприятно удивили.

Инцидент произошел во время встречи с горняками шахты "Лесная", где накануне из-за обрушения породы погибли два человека. Зеленский разговаривал с одним из горняков, как вдруг в разговор вклинилась корреспондентка телеканала "Прямой", который на Украине связывают с Петром Порошенко. Журналистка упрекнула Зеленского в том, что он заставил матерей погибших ждать его весь день. Зеленского это, судя по всему, задело за живое. Он зачем-то предложил девушке вместе купить квартиру работникам шахты.

"Вот вы, телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы – телеканал "Прямой" – сейчас мы с вами пообещаем… Я куплю квартиру. Что вы мне тут – интервью проводите?", – резко сказал Зеленский.

В ответ корреспондентка сказала, что у нее не такая большая зарплата, как у руководителя целой страны, и она не может ею поделиться. Конфликт закончился ничем.

Однако в Сети Зеленский удостоился большой порции критики за свою дерзость (орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим. "Утра"). Главная претензия свелась к тому, что так разговаривать с прессой президенту нельзя.

"Что вы мне? интервью здесь ведете? Он "купит квартиру" и все ... "Я приехал, что вам еще надо". Читай – я вам ничего НЕ должен. Мы все президенты",

– возмутилась Олена Герасимова.

"******* [кошмарный] стыд. 50 на 50 с журналистом квартиру – только заткнись и не спрашивай лишних вопросов или заплати в пополам с президентом..... Я ничего не обещал но буду работать..... какие ноухау будут дальше, чтобы закрыть журналистам рот? Шаурму шахтерам привез, ****** [козел]?", – оставил гневный пост Maks Porfyrenko.

Другие же, наоборот, обратили внимание на робкость Зеленского в разговоре с шахтером, рассказавшего про тяжелое положение горняков.

"Если обратить внимание на психологическую картинку, [то становится] грустно… У президента чувствуется растерянность... Более того, во время беседы прослеживается, что названные шахтером фамилии Зеленский не знает. Ему ничего ответить, по существу. …если он не уверен в разговоре с шахтером, то как он будет общаться с Путиным? Под стол залезет?",

– написала Ольга Кунтиш.

"Такое впечатление, что судя по выражению лица, он даже не понимает что ему говорят", – заметила Natalia Mazyrko.

"Боже мой! Как же мне стыдно! В глазах ужас и не недоразумение. И это президент?", – недоумевала Алиса Заболоцкая.

"Верните его в квартал (имеется ввиду студия Зеленского "95 квартал" – прим. "Утра"). Он ничего не понимает в управлении государством. Тот шахтер более образованный чем Зе",

– написала Ольга Асташкевич.

"Шахтер умница, чесно искренне, без ужимок. Зеленский как ребёнок, который в садике стих рассказывает, смотря на воспитательницу, правильно ли говорит текст", – высказалась Марианна Одинец.

Некоторые вообще посчитали поездку к шахтерам глупым пиар-ходом, особенно после истории с шаурмой.

"Зато как хорошо заходила шаурма по дороге во Львов. Ну это же элементарный PR, за которым следить должны. Такой прокол. Даже с точки зрения простой этики такое допускать нельзя.... Новая команда. Новые люди. Ну да.... А манера общения с журналистами как была хамской, так и осталась. Владимир Зеленский. Вы сами влезли в это. Теперь получайте",

– заявил Dmitry Petrukhnov.

"Ехать к шахтерам – это страшная стратегическая ошибка. Господин преЗЕдент, наймите другого советника", – посоветовала Алеся Кравчук.

Справедливости ради стоит отметить, чтобы в комментариях под видео, опубликованном в группе Facebook "Евромайдан", было много слов в защиту Зеленского. Комментаторы напомнили о том, что Зеленский стоит у руля страны, как говорится, без году неделю.