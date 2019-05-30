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Гройсман обвинил украинскую власть в развязывании войны в Донбассе

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПроморгал угрозу: президент Украины подставил сам себя
Сохранивший свой пост премьер Украины плюнул в спину всем, с кем работал ранее

Глава правительства Украины Владимир Гройсман выдал мощную речь в стенах Верховной рады после того, как депутаты отказались принимать его отставку. Решение покинуть пост он назвал "не эмоцией, а позицией".

По его словам, премьер-министром коалиционного правительства быть трудно. И критика в его адрес, и в адрес кабмина справедлива.

"Я никогда в своей жизни не переводил ни на кого ответственность. С раннего возраста моя ответственность была передо мной. И до сих пор я ее чувствую", – сказал он.

При этом дальше в своей речи Гройсман раскритиковал всю предыдущую власть. Обращаюсь к депутатам он задал им риторический вопрос "сколько можно производить ненависть?", а также обвинил их в лицемерии и желании "выглядеть лучше, чем на самом деле". Кроме того, он обвинил старожилов в украинской политике в развязывании войны на юго-востоке Украины. Себя Гройсман, кстати, не отнес к той власти, которая затеяла так называемую "антитеррористическую операцию". К слову, сам Гройсман работал в этой власти три года.

"Я только три года премьер-министр, в то время, как некоторые политики – десятки лет во власти. И сегодня я борюсь с тем, что именно вы и создали – и войну на Донбассе, и подрыв экономики, и уничтожение социальной политики государства. Сегодня должны это "выгребать" после вас",

– заявил он.

В завершении своего пламенного выступления Гройсман призвал всех почувствовать ответственность перед страной.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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